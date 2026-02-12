Объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос в Подмосковье на 12% за год

Жители Подмосковья имеют доступ к современным видам лечения, основанным на передовых медицинских технологиях. Речь идет о специализированной помощи, требующей применения сложного оборудования и инновационных методик.

За прошедший год объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в регионе увеличился на 12%, а сейчас такие процедуры выполняют уже в 38 медицинских учреждениях области.

«Жители Московской области могут получить высокотехнологичную медпомощь по 14 направлениям. Это эндопротезирование суставов, кардиохирургия, урология, гинекология, лучевая терапия и многое другое. В прошлом году высокотехнологичное лечение прошли свыше 52 тыс. жителей региона — это и взрослые, и дети, что на 5,5 тысячи больше по сравнению с 2024 годом», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Получить помощь можно бесплатно — ее предоставляют по полису обязательного медицинского страхования при наличии соответствующих показаний.

Решение о направлении пациента на такое лечение принимает врачебная комиссия после анализа результатов обследований и подтверждения медицинской необходимости.