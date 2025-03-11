Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 1,8 трлн рублей за год

В Московской области сохраняется тенденция увеличения объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2024 года их сумма превысила 1,8 триллиона рублей.
«За последнюю пятилетку этот показатель в номинальном выражении вырос почти на 80%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, регион сейчас вносит 4,6% общего объема инвестиций в основной капитал России.
В Мининвесте Подмосковья напомнили, что в 2023 году сумма вложений в основной капитал региона достигла 1,65 триллиона рублей.
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