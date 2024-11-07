Объем господдержки бизнеса вырастет на 50% в Подмосковье в 2025 году

Финансирование госпрограммы «Предпринимательство» в Подмосковье планируется увеличить более чем на 50% в 2025 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В этом году плановый объем финансирования реализации госпрограммы „Предпринимательство“ составляет 17,8 миллиарда рублей. В следующем году сумму планируется увеличить на 51% — до 26,9 миллиарда рублей», — подчеркнула она.

По словам Зиновьевой, основной объем средств — более 67% — будет направлен на создание индустриальной инфраструктуры для инвесторов. Инвестиции в инфраструктуру уже дали результат: число резидентов ОЭЗ и индустриальных парков области превысило 1,7 тысячи, а с начала года добавилось более 80 новых компаний, многие из которых занимаются технологическим суверенитетом.

Отмечается, что развитие индустриальной инфраструктуры позволит продолжить привлечение инвесторов, в том числе в ключевые отрасли.