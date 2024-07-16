Объем экспорта подмосковных товаров превысил 42 миллиона долларов с января

Предприятия малого и среднего бизнеса подписали экспортные контракты на общую сумму в 42,6 миллиона долларов при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. С начала года специалисты подписали 76 контрактов

Как сообщила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, компания «Метиз Производство» из Щелкова заключила контракт на поставку комплектующих для протезов нижних конечностей со стоимостью свыше одного миллиона долларов с фирмой, зарегистрированной в Пекине.

При этом компании-экспортеры из сектора малого и среднего бизнеса демонстрируют активность на внешних рынках. По данным Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, они заключают в среднем три экспортных контракта в год, пользуясь поддержкой региона.

Поддерживаемые Московской областью компании-экспортеры успешно поставляют товары повседневного спроса, продукцию машиностроения, химии и др. в зарубежные страны. Зиновьева добавила, что благодаря усилиям правительства региона предприятия экспортируют свою продукцию в 41 страну мира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».