Обелиск в честь героев Великой Отечественной войны построят в Воскресенске к 9 мая

Городской округ Воскресенск активно готовиться к празднованию 80-летия Победы. В поселке Фосфоритный начали возводить обелиск в память о бойцах, павших в Великой Отечественной войне.

По многочисленным просьбам жителей ко Дню Победы городской округ Воскресенск заметно преобразится. Новый мемориал станет символом благодарности за мужество и подвиги героев Великой Отечественной войны.

Как отметил на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, День Победы напоминает соотечественникам о единстве и любви к Родине.

«Помню парады в годы своего детства, ту торжественную атмосферу, царящую повсюду, звуки оркестровых маршей и улыбающиеся лица ветеранов. Никогда не забуду ту непередаваемую гордость и радость. Этот праздник по-прежнему самый важный для меня, как и для всех жителей России», — сказал руководитель муниципалитета.