Объекты ЖКХ на территории госпиталя взяли под контроль в Пушкино

Глава округа Максим Красноцветов проинспектировал коммунальные объекты, обеспечивающие ресурсами госпиталь для участников боевых действий. Передача котельной и насосных станций в муниципальное управление позволит централизовать обслуживание сетей и провести их реконструкцию.

В ходе рабочего выезда специалисты оценили состояние систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Эти объекты планируют передать в муниципальную собственность. Объединение разрозненных сетей в единую структуру позволит избежать сбоев в подаче ресурсов вне зависимости от прежней принадлежности коммуникаций.

Сейчас инфраструктура требует внимания: состояние объектов разное, но по каждому из них необходимы работы по модернизации. Глава округа отметил, что главная задача — обеспечить бесперебойное снабжение качественными ресурсами жилых домов и социальных учреждений.

«Сейчас мы активно занимаемся переводом коммунальной инфраструктуры в муниципальное управление, чтобы обеспечить реконструкцию и надлежащее состояние объектов. На территории госпиталя расположены объекты теплоснабжения, канализования и водоснабжения, которые также обеспечивают ресурсом два многоквартирных дома», — отметил Максим Красноцветов.

В администрации округа подчеркивают, что централизация сетей позволит провести капитальный ремонт объектов и снизить риск аварий в зимний период. После завершения процедуры передачи вся инфраструктура будет обслуживаться по единым муниципальным стандартам.