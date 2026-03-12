Объекты культурного наследия Подмосковья внесут в единую информационную систему
В рамках 131-го заседания депутаты Московской областной думы приняли закон, регулирующий порядок наполнения Единой информационной системы жилищного строительства актуальными сведениями. Этому предшествовали изменения на федеральном уровне.
В прошлом году был принят закон, который определил Единую информационную систему жилищного строительства как основной ресурс для мониторинга объектов культурного наследия, которым необходимо обновление.
«Он поможет потенциальным инвесторам получить необходимую информацию о состоянии ОКН, об их инвестиционном потенциале, возможности и условиях приобретения», — пояснила председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.
В соответствии с законом Московской областной думы, теперь Главное управление культурного наследия Московской области будет направлять все необходимые сведения об объектах для их последующего внесения в систему.
Документ вступит в силу 1 июня.
Создание такого ресурса станет очередным шагов в реализации поручений, озвученных в послании президента России. Владимир Путин поставил задачу разработать программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года.
Однин из ключевых целевых показателей проекта — приведение в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия к 2030 году.
Сведения о них доступны на сайте.