Объекты культурного наследия Подмосковья внесут в единую информационную систему

В рамках 131-го заседания депутаты Московской областной думы приняли закон, регулирующий порядок наполнения Единой информационной системы жилищного строительства актуальными сведениями. Этому предшествовали изменения на федеральном уровне.

В прошлом году был принят закон, который определил Единую информационную систему жилищного строительства как основной ресурс для мониторинга объектов культурного наследия, которым необходимо обновление.

«Он поможет потенциальным инвесторам получить необходимую информацию о состоянии ОКН, об их инвестиционном потенциале, возможности и условиях приобретения», — пояснила председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

В соответствии с законом Московской областной думы, теперь Главное управление культурного наследия Московской области будет направлять все необходимые сведения об объектах для их последующего внесения в систему.

Документ вступит в силу 1 июня.

Создание такого ресурса станет очередным шагов в реализации поручений, озвученных в послании президента России. Владимир Путин поставил задачу разработать программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года.

Однин из ключевых целевых показателей проекта — приведение в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия к 2030 году.

Сведения о них доступны на сайте.