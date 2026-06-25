Объекты из Подмосковья участвуют в премии Russian Traveler Awards 2026

В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что регион участвует в премии Russian Traveler Awards 2026. Журнал Russian Traveler посвящает премию главным туристическим возможностям для жителей России. Объекты из Подмосковья представлены в одиннадцати номинациях.

Среди участников — Зарайск в номинации «Малые города», Парк культуры и отдыха г. Лобня в номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство», а также Галерея «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея в номинации «Культурно-исторический объект/музей». Кроме того, в конкурсе участвуют павловопосадские платки в номинации «Народный промысел» и зарайская баранка в номинации «Национальное блюдо/продукт».

Помимо этих номинантов, представлены и другие интересные объекты: Вишняковский лесопарк в номинации «Природный объект», Московский областной фестиваль «Область танцевальных культур» в номинации «Фестиваль/праздник», лесопарк «Загорское море» в номинации «Экомаршрут» и органическое фермерское хозяйство «М2» в номинации «Агротуризм».

Также в премии участвуют подмосковные средства размещения туристов в номинациях «Глэмпинги» и «Загородные отели».