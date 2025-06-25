Объекты гастротуризма в Коломне вошли в число лучших в России
В Подмосковье работает около восьми тысяч кафе, ресторанов, закусочных и баров. Здесь можно найти блюда на любой вкус — от традиционной русской кухни до средиземноморской, корейской и мексиканской. В Минсельхозпроде региона отмечают, что гастрономическое разнообразие привлекает как местных жителей, так и туристов.
Некоторые заведения Подмосковья вошли в топ-50 лучших гастрономических мест России. Первое место занял музей «Коломенская пастила», где можно попробовать разные виды яблочного десерта. В десятке лучших также оказались «Калачная» — здесь после экскурсии угощают выпечкой с маслом, фермерское хозяйство «La Ferme de Reve» с рестораном, предлагающим блюда европейской и азиатской кухни, а также агрофирма «ЭкоДеревушка», где подают суп из улиток.
Рейтинг составили на основе голосования 500 экспертов — рестораторов, шеф-поваров, сомелье, предпринимателей, критиков и знатоков гастрономического туризма.