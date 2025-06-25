Объекты гастротуризма в Коломне вошли в число лучших в России

В Подмосковье работает около восьми тысяч кафе, ресторанов, закусочных и баров. Здесь можно найти блюда на любой вкус — от традиционной русской кухни до средиземноморской, корейской и мексиканской. В Минсельхозпроде региона отмечают, что гастрономическое разнообразие привлекает как местных жителей, так и туристов.