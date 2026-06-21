Объект ЖКХ капитально отремонтируют в селе в Зарайске в 2027 году

В селе Чулки-Соколово приступили к ремонтным работам на очистных сооружениях. Объект, которому более 50 лет, ни разу не ремонтировался и был уже сильно изношен.

Специалисты уже приступили к замене системы водоотведения. Сейчас они демонтируют старые фундаментные блоки, затем выроют котлован и установят павильон с новым оборудованием. Очистные сооружения будут обслуживать все село — более 1000 жителей, а также школу, детский сад, клуб и медицинский пункт.