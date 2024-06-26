Объект незаконной торговли ликвидировали на Осташковском шоссе в Мытищах

Фото: Медиасток.рф

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи пресекли незаконную торговлю плодоовощной продукцией на федеральной трассе вблизи дома № 6 на Осташковском шоссе. Продавцы работали без разрешительной документации, нарушая действующие правила.

Представители управления демонтировали нестационарный объект и изъяли имущество на ответственное хранение. Данная мера направлена на обеспечение порядка и соблюдение закона в сфере торговли.

Отметим, что работа по наведению порядка в нестационарной торговле продолжается. Управление потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи призывает всех жителей быть внимательными и ответственно подходить к выбору мест для покупок, так как приобретение товаров в несанкционированных местах несет высокий риск для здоровья.

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