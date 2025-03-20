Объект нестационарной торговли снесли в Красногорске

В Красногорске проводят демонтаж объектов нестационарной торговли. Один из них ликвидировали в Нахибине на Лесной улице.

Демонтаж объектов нестационарной торговли — часть мероприятий по благоустройству и приведению улиц к единому внешнему облику. Согласно данным, на территории муниципалитета располагаются более 300 таких точек, при этом 74 из них подлежат сносу.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области мы начинаем работу по трансформации нестационарной торговли. Для начала мы проанализировали все обращения, которые поступили от наших жителей в 2024 году. Данный объект расположен здесь без договора на право размещения и без основания на само размещение, поэтому собственнику было предложено демонтировать, он этого не сделал. После проведенной комиссии было принято решение объект демонтировать», — рассказал начальник отдела потребительского рынка администрации городского округа Красногорск Илья Ермаков.

Работы проводятся в соответствии с планами по благоустройству и направлены на создание гармоничного облика города. Подобные мероприятия помогут сделать округ комфортным и приятным для жителей.