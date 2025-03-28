Объединенный институт ядерных исследований в Дубне отметил 69-летие

Отпраздновать эту значимую дату собрались руководящий состав, сотрудники ветераны института и почетные гости. На торжественной церемонии вручили почетные грамоты и благодарности Министерства науки и высшего образования России.

Награды сотрудники института получали из рук председателя комитета полномочных представителей правительств государств — членов ОИЯИ, полномочного представителя правительства Грузии в ОИЯИ Арсена Хведелидзе. Председателю ученого совета ОИЯИ Сергею Килину вручили орден Дружбы от Министерства науки и высшего образования.

В церемонии принял участие глава Дубны Максим Тихомиров. «Для меня честь лично поздравить многонациональный коллектив института с этой победой. Вы меняете мир!» — сказал руководитель муниципалитета.

Директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников отметил, что коллектив института уверенно продвигается вперед, к намеченным целям, и смотрит в будущее с энтузиазмом. «Наша опора и поддержка — мировое сообщество ученых, коллеги из стран-участниц, стран-ассоциированных членов, наши многочисленные партнеры», — добавил Григорий Трубников.

За 69 лет с момента основания Объединенный институт ядерных исследований стал крупнейшим в России и одним из лучших в мире научных центров во многих областях современной физики.