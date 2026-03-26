Объединенный институт ядерных исследований отпраздновал 70-летие

26 марта Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), который является одним из крупнейших мировых центров в области ядерной физики, отметил свой 70-летний юбилей. Это уникальная международная межправительственная организация в России, где трудятся ученые со всего мира.

Накануне юбилея в Дубне прошла сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ. В мероприятии участвовали представители около 20 государств-членов и стран-партнеров Института. На заседании утвердили новых вице-директоров ОИЯИ и представили новых членов Ученого совета.

Директор Института академик Григорий Трубников рассказал о результатах работы лабораторий за последний год. Особое внимание он уделил подготовке эксперимента по синтезу 119-го элемента Периодической системы Менделеева. Эксперимент начнется в мае, а первые результаты ожидаются в сентябре.

ОИЯИ также занимается мегасайенс-проектом NICA — это ускорительный комплекс, который позволит изучать ядерную материю в экстремальных условиях. Проект поможет исследовать фазовый переход из ядерного вещества в кварк-глюонную плазму — особое состояние материи, которое существует в нейтронных звездах и наполняло Вселенную на ранних этапах ее развития.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц рассказал о мегасайенс-проекте: «На ускорительном комплексе NICA проводятся не только фундаментальные, но и прикладные исследования. Например, облучение электронных компонентов для проверки их радиационной стойкости — это необходимо для надежной работы космических аппаратов».

ОИЯИ основан 26 марта 1956 года. В его структуру входят семь лабораторий, каждая из которых по масштабу исследований сопоставима с крупным научно-исследовательским институтом. Одно из важнейших достижений ОИЯИ — открытие 10 новых сверхтяжелых элементов. Сегодня в состав Института входят 15 стран-участниц, а также 8 ассоциированных членов и государств-партнеров.