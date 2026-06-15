Объединенную историческую выставку открыли в парке в Одинцове

С 12 по 28 июня в парке «Патриот» Одинцовского округа работает объединенная историческая выставка. Шесть экспозиций посвящены трагическим и триумфальным событиям июня в отечественной истории.

Выставка включает разделы, посвященные Дню России, Дню памяти и скорби, 155-летию со дня рождения конструктора Федора Токарева, проекту «Дети рисуют мир», фотопроекту «Мариуполь — город-герой», а также космическим снимкам городов-героев, выполненным с борта Международной космической станции.

Экспозиция «День России» демонстрирует художественные и исторические материалы о знаменитых героях и полководцах. Раздел «22 июня» включает награды и личные вещи военнослужащих, фотографии и находки из поисковых экспедиций — стальные шлемы, знаки различия, предметы быта военных лет. Здесь же работает интерактивный сервис «Память народа», позволяющий изучать архивные документы и восстанавливать судьбы участников войны.

Зона «155 лет со дня рождения Федора Токарева» посвящена выдающемуся конструктору стрелкового оружия, Герою Социалистического Труда. Гости экспозиции могут также увидеть фотографии городов-героев, сделанные из космоса. Представлены панорамные снимки Земли с высоты около 420 километров — виды Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда.

Вход на выставку свободный.