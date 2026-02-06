Объединенную историческую выставку открыли в парке «Патриот» в Одинцове

Новая выставка в парке «Патриот» в Одинцовском округе объединила важные даты в истории: освобождение Ленинграда и Сталинграда, День инженерных войск и годовщину начала СВО. Стенды рассказывают об истории разных родов войск

Под стеклом находятся личные вещи офицеров, архивные документы летчиков и наземная техника, которая еще вчера была под грифом «секретно».

Кроме того, для гостей парка доступно наследие космических первопроходцев, где каждая деталь отвечала за жизнь экипажа. Стоят особняком экспонаты современности. Военные могут в деталях рассказать про беспилотники «Орлан», «Суперкам», «Тахион».

Экспонаты прошли сотни километров пути, их доставили в парк «Патриот» из музеев со всей страны.

«Такого рода выставки проходят в нашем парке регулярно. Здесь представлены различные экспонаты, которые объединяют историю военного дела, в данном случае — инженерных войск от петровских времен до нашего времени. И все это дополняется очень интересными работами художников студии Грекова», — сказал директор парка «Патриот» Игорь Васильев.

Экспозиции будут доступны для посетителей до 23 февраля.