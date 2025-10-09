Объединенную историческую выставку открыли в Одинцове

Историческая выставка этого месяца начала работу в парке «Патриот» Одинцовского городского округа. Перед гостями откроются страницы ярких народных традиций, героизм прошлых поколений и символическая сила современного государства.

Каждый экспонат, каждая фотография и исторический материал станут окном в общее прошлое россиян, позволяя лично пережить и прочувствовать самые важные моменты истории страны.

В составе экспозиции в парке освещаются восемь событий: День Космических войск; День военного связиста; День Сухопутных войск; выставка «Русский флот»; 130 лет со дня рождения Рихарда Зорге — военного разведчика, Героя Советского Союза; День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ; фотопроект «Летописцы истории». Выставка продлится до 26 октября, посещение бесплатное.