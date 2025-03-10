Объединенную историческую выставку открыли парке Патриот в Одинцове

Военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот» открыл для всех желающих новую объединенную историческую выставку. Она продлится до 23 марта, вход свободный.

В просторном павильоне представили четыре тематических экспозиции, посвященные значимым событиям страны: ко Дню моряка-подводника, к 100-летию со дня рождения юного партизана, Героя Советского Союза Александра Чекалина, ко Дню воссоединения Крыма с Россией, а также фотовыставку «Самая красивая страна».

Экспозиция ко Дню моряка-подводника знакомит посетителей с боевым путем подводных сил Тихоокеанского флота. Здесь представили миниатюрные модели подлодок и уникальные приборы, которые редко можно увидеть в других местах.

На фотовыставке «Самая красивая страна» показали снимки природных и культурных достопримечательностей России, а также колоритные этнические костюмы. Особое внимание уделили памяти Героя Советского Союза Александра Чекалина. В экспозиции представили его личные вещи, документы и фотографии, рассказывающие о подвигах юного партизана.