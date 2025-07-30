Объединенную историческую выставку откроют в Одинцове 1 августа

Мероприятие пройдет в парке «Патриот» Одинцовского городского округа. Выставка будет работать до 10 августа.

Всего в экспозиции освещаются восемь событий: 95-я годовщина образования Воздушно-десантных войск, 10-летие со дня образования Воздушно-космических сил, День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, гости увидят выставку, посвященную Дню образования Железнодорожных войск, выставочный проект «О войне написано не все…» и фотопроект «Мы обвиняем!».

Торжественное открытие пройдет в 11:00 в парке «Патриот» в Кубинке Одинцовского городского округа. Посещение для всех категорий посетителей бесплатное.