23 января 2025 16:25 «Будет город-сад с яблонями». Андрей Воробьев и Владимир Мединский — об усадьбе Татищева в Подмосковье Андрей Воробьев: усадьбу Татищева в Солнечногорске реконструируют к 2026 году 0 0 0 Фото: Константин Семенец Подмосковье

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Усадьба Татищева — уникальный памятник, связанный с именем выдающего историка. Она возвышается в окружении природы под Солнечногорском. Реконструкцию завершат в 2026 году, рассказали губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский.

Всесезонная библиотека, скульптурные композиции, гостиничный комплекс, досуговый и детский образовательный центры — все это гости найдут в одном месте. «Город-сад» — так вскоре, по словам Владимира Мединского, будет выглядеть усадьба. Уже высадили 12 тысяч саженцев яблонь и груш.

Усадьба знаменита тем, что в XVIII веке там были самые большие яблоневые сады Подмосковья. Надеемся, в скором времени удастся превратить это место в город-сад. Владимир Мединский

Он отметил большую помощь Андрея Воробьева и добавил, что в Московской области успешно проводят масштабную программу благоустройства парков в лесах. «Я сам живу рядом с одним из них и скажу, что мне всегда хочется туда поехать. Там есть и лыжи, и ролики, и дорожки для бега, даже квадроциклы. Подобного рода парк будет и здесь», — поделился Мединский.

«Была практически в руинах»

Масштабным воссозданием усадьбы занимаются Подмосковье и Российское военно-историческое общество. Реконструкция стала одной из ключевых тем заседания Попечительского совета РВИО.

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«Усадьба была когда-то практически в руинах. Она преображается. Мы благоустроим территорию. Там будет все красиво, комфортно для отдыха и времяпрепровождения с друзьями и семьей. Для всех, кто хочет получше познакомиться с историей страны», — отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев. Он добавил, что рядом с усадьбой обустроят удобную доступную дорогу и всю необходимую инфраструктуру. «Я хочу поблагодарить Свердловскую область, проект объединил нас. Мы готовы и дальше плодотворно сотрудничать с Российским военно-историческим обществом, ведь это не единственный наш проект», — добавил губернатор.

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Реконструировали прилегающую к усадьбе автодорогу и проложили безопасную тропу к Рождественскому погосту. Открыли памятник Татищеву, а рядом обустроили всесезонную библиотеку. Открыли Аллею правителей России — скульптурную композицию Зураба Церетели из 43 бюстов исторических личностей за более чем тысячелетний период.