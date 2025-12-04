Ограничения на продажу алкоголя ввели в Подмосковье в минувшем сентябре. Спиртное запретили продавать в торговых точках, расположенных во дворах многоквартирных домов. Теперь магазинам нужно соблюдать строгие требования, чтобы получить лицензию, напомнил губернатор Андрей Воробьев в интервью «Комсомольской правде».

В Подмосковье работают приблизительно 40 тысяч сетевых магазинов и 15 тысяч других торговых точек. Некоторые из них открыты в жилых домах. До введения нового закона там свободно продавали алкоголь, из-за чего во дворах нередко собирались шумные компании.

Теперь реализовывать спиртное можно только в тех магазинах, вход в которые расположен со стороны улицы.