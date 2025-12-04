«Услышали запрос жителей». Андрей Воробьев — об ограничениях на продажу алкоголя в Подмосковье
Воробьев: продажу алкоголя в МКД Подмосковья ограничили по просьбе жителей
Ограничения на продажу алкоголя ввели в Подмосковье в минувшем сентябре. Спиртное запретили продавать в торговых точках, расположенных во дворах многоквартирных домов. Теперь магазинам нужно соблюдать строгие требования, чтобы получить лицензию, напомнил губернатор Андрей Воробьев в интервью «Комсомольской правде».
В Подмосковье работают приблизительно 40 тысяч сетевых магазинов и 15 тысяч других торговых точек. Некоторые из них открыты в жилых домах. До введения нового закона там свободно продавали алкоголь, из-за чего во дворах нередко собирались шумные компании.
Теперь реализовывать спиртное можно только в тех магазинах, вход в которые расположен со стороны улицы.
Когда человек идет с работы, идет с ребенком, заходит к себе во двор, не должно быть соблазнов ни ребенку видеть это безобразие, ни взрослому человеку иметь безбарьерную возможность зайти вот в эту алкашку. Мы это запретили. Это поддержали наши депутаты, местный уровень власти, мы запрос жителей услышали.
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
Кроме того, с 2025 года алкогольные напитки нельзя продавать в магазинах, расположенных в 100 метрах от школ.
«Мы строим много школ — каждый год порядка 30. Строим детские сады, у нас растет население, открываются новые микрорайоны. Мы считаем, это плохо, когда алкогольные магазины находятся на пути следования ребенка», — подчеркнул Воробьев.