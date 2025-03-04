Трансформация и поиск умных решений. Андрей Воробьев — о цифровизации судов в Подмосковье

Судебная система в Подмосковье уделяет большое внимание цифровизации рабочих процессов. Уже сейчас исполнительные документы доставляют между ведомствами в электронном виде, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Цифровизация позволяет ускорить процессы, поскольку в этой сфере всегда было большое количество бумажной ручной работы.

Тема трансформации, поиска умных решений очень важна. Мы должны искать современные способы взаимодействия и все, что касается бумаги, максимально перевести в цифру.

Особое внимание уделяют и обновлению материально-технической базы судов. В планах — строительство современных, модульных корпусов для размещения мировых судей Подмосковья. Первое такое здание появится в Истре.

«Основа идеологии президента — социальная защита населения, тем более сейчас, когда очень большая работа ведется по линии СВО. Помощь семьям, льготы, выплаты, различные вопросы, которые не всегда возможно прописать в законах и указах. Вместе мы должны их рассматривать и стараться решать», — сказал Андрей Воробьев.

В прошлом году федеральные и мировые судьи Московской области рассмотрели свыше двух миллионов дел: гражданских, административных, уголовных и об административных правонарушениях.