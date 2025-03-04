Трансформация и поиск умных решений. Андрей Воробьев — о цифровизации судов в Подмосковье
Андрей Воробьев: цифровизация упростила рабочие процессы в судах Подмосковья
Судебная система в Подмосковье уделяет большое внимание цифровизации рабочих процессов. Уже сейчас исполнительные документы доставляют между ведомствами в электронном виде, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Цифровизация позволяет ускорить процессы, поскольку в этой сфере всегда было большое количество бумажной ручной работы.
Искусственный интеллект начали применять в распознавании текста и оформлении судебных дел.
Тема трансформации, поиска умных решений очень важна. Мы должны искать современные способы взаимодействия и все, что касается бумаги, максимально перевести в цифру.
Андрей Воробьев
Особое внимание уделяют и обновлению материально-технической базы судов. В планах — строительство современных, модульных корпусов для размещения мировых судей Подмосковья. Первое такое здание появится в Истре.
Безусловные приоритеты в работе — благополучие и защита интересов людей, подчеркнул губернатор.
«Основа идеологии президента — социальная защита населения, тем более сейчас, когда очень большая работа ведется по линии СВО. Помощь семьям, льготы, выплаты, различные вопросы, которые не всегда возможно прописать в законах и указах. Вместе мы должны их рассматривать и стараться решать», — сказал Андрей Воробьев.
В прошлом году федеральные и мировые судьи Московской области рассмотрели свыше двух миллионов дел: гражданских, административных, уголовных и об административных правонарушениях.
«Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе нашей большой команды, состоящей из тысячи федеральных и мировых судей, более трех тысяч гражданских служащих, а также квалифицированных коллективов управления», — отметил председатель Московского областного суда Алексей Харламов.
Госдума рассматривает законопроект, инициированный Подмосковьем. Суть — взыскание долгов по налогам физлиц и коммунальным платежам во внесудебном порядке. Это снизит нагрузку на мировых судей на 40-45%.