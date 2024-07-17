Андрей Воробьев: большую закупку новых автобусов реализуют в Подмосковье
Подмосковье реализует крупную закупку новых автобусов, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем в регионе внедряют все больше цифровых сервисов для удобства пассажиров.
«Вводятся цифровые сервисы. Я прошу еще раз убедиться, что диспетчеризация скоро будет внедрена и запущена. В третьем квартале года. Все новые умные сервисы необходимо доводить подробно до жителей», — подчеркнул губернатор.
При обновлении автопарка особое внимание уделяют системам отопления и кондиционерам.
Что касается транспорта — у нас большая закупка новых автобусов. Вчера в «Мострансавто» большое мероприятие провели по основным направлениям улучшения работы. И мы видим динамику.
Андрей Воробьев
Вместе с тем, по его словам, обращает на себя внимание кадровый дефицит в транспортной отрасли.
«Кадровый вопрос, вы знаете, очень острый. Если вдруг кадровая служба не работает, везде идет западание. Как только перестаешь искать, то происходит провал. <...> Не знаю ни одного успешного случая, чтобы тот, кто не искал, имел компетентных сотрудников. Не бывает такого. Поэтому тема тоже очень чувствительная», — заключил Андрей Воробьев.
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