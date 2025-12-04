Сегодня 17:38 «Возможность выбирать, где жить». Воробьев — о сертификатах на квартиры для переселенцев из аварийных домов Воробьев напомнил о преимуществах сертификатов для жителей аварийных домов 0 0 0 Подмосковье

Андрей Воробьев

Ступино

Аварийное жилье

Квартиры

В Московской области продолжается программа переселения из аварийного жилья. Один из самых частых запросов касается сроков получения новых квартир. Губернатор Андрей Воробьев в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал о реализации проекта в Ступине и других муниципалитетах.

Одна из жительниц городского округа Ступино напомнила, что ее дом еще пять лет назад получил статус аварийного. Новое жилье для переселенцев в Центральном микрорайоне уже построили, однако ключи еще не вручили. Она поинтересовалась, не отменили ли переезд. Андрей Воробьев рассказал, что в августе вместе с командой лично проверял ход строительства здания на улице Чайковского — именно туда должны перебраться семьи из домов на улицах Крупской, Андропова, Кирова, Молодежной и Некрасова.

«В этом доме администрация округа закупает 154 квартиры с отделкой. Сейчас дом, насколько я знаю, на улице Чайковского готов на 92%, к сожалению, не на 100%, на 92%. Завершены основные работы, полностью стройку планируем завершить в декабре, а в апреле-мае начнем выдавать ключи», — заверил глава региона. В шаговой доступности уже возвели детский сад, школу и поликлинику. Губернатор пообещал дополнительно проинформировать жителей Ступина о процессе переселения. Он также напомнил, что в 2025-м в Подмосковье значительно ускорили работу с аварийным фондом. Запустили расширенную программу сертификатов, которая позволяет не ждать годами строительства конкретного объекта, а приобрести готовое жилье — в Ступине, Шатуре или любом другом городе области.

Плюс к этому Государственная дума приняла очень важное изменение: те, кто жил по соцнайму, тоже получили право пользоваться сертификатом. Это значит, что большее количество людей переедут в светлые, комфортные, современные дома, квартиры. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Там людям легче и приятнее жить — это уже доказали те, кто переехал в новые квартиры в Ленинском округе и Волоколамске, подытожил Андрей Воробьев.