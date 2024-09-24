«Помощь на всех этапах». Губернатор Подмосковья — о планах и задачах по развитию экспорта

Андрей Воробьев озвучил задачи по развитию экспорта в преддверии Госсовета

Увеличение экспорта, продвижение товаров в других странах — одни из ключевых задач, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев . Этот вопрос стал главным в подготовке к Госсовету, который пройдет завтра под руководством президента.

«Сегодня совместно с коллегами мы обсуждаем развитие экспорта и предварительные итоги нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“», — сказал он.

Первое направление, которому уделяют внимание, — рост экспорта, не связанного с сырьем и энергией, а также аграрного экспорта, отметил губернатор Подмосковья.

Это поможет экспортерам на всех этапах работы: от начала проекта до завершения, объединяя усилия государства как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Совещание прошло при участии помощника президента Алексея Дюмина, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и правительств регионов.

«В Подмосковье есть программы и сервисы для тех компаний, которые хотят начать экспортировать свою продукцию», — напомнил Андрей Воробьев.

Например, это сервисы «Экспортный контейнер» или «Пять шагов для экспорта». Благодаря этому можно найти нужную поддержку на каждом этапе экспортной работы.

«Более чем за год мы получили 790 заявок от предпринимателей, почти половина касается участия в международных выставках», — добавил губернатор.

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