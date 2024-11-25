Путь от доктора медицинских наук. Андрей Воробьев — о новом министре здравоохранения Подмосковья

Министром здравоохранения Московской области стал Максим Забелин. Губернатор Андрей Воробьев официально представил его во время заседания правительства.

«Я хотел бы представить Максима Забелина. Максим Васильевич окончил военно-медицинскую академию имени Кирова, является доктором медицинских наук. Ныне — министр здравоохранения Подмосковья», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что у специалиста — долгий профессиональный путь, полный достижений.

«В Башкортостане он осуществлял очень важную деятельность и сопровождал заметный блок вопросов, связанных как с медициной, так и со всем, что имеет отношение к жизни региона. Работал у нас в Подмосковье, в онкологическом диспансере Наро-Фоминска», — рассказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что систему здравоохранения Подмосковья новый министр хорошо знает и чувствует.

«И первичное звено, и стационары, и капитальный ремонт центров, и строительство новых. Забота о врачах, стимулирующие меры для удержания врачей — все это принципиально важно», — подытожил губернатор.