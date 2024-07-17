«Вовремя зажигать сигнальные огни». Андрей Воробьев — о модернизации теплосетей в Подмосковье
Воробьев: Подмосковье запустило беспрецедентно большой проект ремонта теплосетей
В Подмосковье реализуют беспрецедентно большую программу модернизации систем теплоснабжения, сообщил Андрей Воробьев. Это одна из магистральных отраслевых тем, добавил губернатор и рассказал о значимом сотрудничестве с «Газпромом».
«Лето в разгаре. Готовь сани летом, как русская пословица говорит. Поэтому, прежде чем перейти к анонсу нашей повестки, я обращаю внимание на магистральные темы отраслевиков, которые имеют для нас принципиально важное значение. Безусловно, первая из них — ЖКХ», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.
Накануне, по словам главы Подмосковья, прошел большой разговор с «Газпромом».
«На следующей неделе предложено провести совещание. У нас есть госпрограмма и концессия: работаем в партнерстве с „Газпромом“ по ключевым городским округам. Здесь наиболее ответственная, большая и масштабная работа — Солнечногорск и Воскресенск», — объяснил Андрей Воробьев.
В Московской области одновременно реализуют крупные проекты по модернизации котельных и управляющих компаний. Изжившие себя стандарты уйдут в прошлое.
У нас беспрецедентно большая программа модернизации тепла. Нет и недели, чтобы мы дважды не встречались по ее реализации. По всем, кто отстает и буксует, нужно своевременно зажигать сигнальные огни.
Андрей Воробьев
Губернатор призвал всех отраслевиков не забывать прошедшую зиму, когда в Подмосковье были значимые проблемы со сбоями в частных котельных.
«Пусть каждый вспомнит прошедшую зиму. Думаю, нет сегодня на связи тех, кто не понимает важность этого вопроса», — заключил Воробьев.
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