«Вовремя зажигать сигнальные огни». Андрей Воробьев — о модернизации теплосетей в Подмосковье

Воробьев: Подмосковье запустило беспрецедентно большой проект ремонта теплосетей

В Подмосковье реализуют беспрецедентно большую программу модернизации систем теплоснабжения, сообщил Андрей Воробьев. Это одна из магистральных отраслевых тем, добавил губернатор и рассказал о значимом сотрудничестве с «Газпромом».

«Лето в разгаре. Готовь сани летом, как русская пословица говорит. Поэтому, прежде чем перейти к анонсу нашей повестки, я обращаю внимание на магистральные темы отраслевиков, которые имеют для нас принципиально важное значение. Безусловно, первая из них — ЖКХ», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.

Накануне, по словам главы Подмосковья, прошел большой разговор с «Газпромом».

«На следующей неделе предложено провести совещание. У нас есть госпрограмма и концессия: работаем в партнерстве с „Газпромом“ по ключевым городским округам. Здесь наиболее ответственная, большая и масштабная работа — Солнечногорск и Воскресенск», — объяснил Андрей Воробьев.

В Московской области одновременно реализуют крупные проекты по модернизации котельных и управляющих компаний. Изжившие себя стандарты уйдут в прошлое.

У нас беспрецедентно большая программа модернизации тепла. Нет и недели, чтобы мы дважды не встречались по ее реализации. По всем, кто отстает и буксует, нужно своевременно зажигать сигнальные огни.

Андрей Воробьев

Губернатор призвал всех отраслевиков не забывать прошедшую зиму, когда в Подмосковье были значимые проблемы со сбоями в частных котельных.

«Пусть каждый вспомнит прошедшую зиму. Думаю, нет сегодня на связи тех, кто не понимает важность этого вопроса», — заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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