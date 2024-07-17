«Вовремя зажигать сигнальные огни». Андрей Воробьев — о модернизации теплосетей в Подмосковье

В Подмосковье реализуют беспрецедентно большую программу модернизации систем теплоснабжения, сообщил Андрей Воробьев . Это одна из магистральных отраслевых тем, добавил губернатор и рассказал о значимом сотрудничестве с «Газпромом».

«Лето в разгаре. Готовь сани летом, как русская пословица говорит. Поэтому, прежде чем перейти к анонсу нашей повестки, я обращаю внимание на магистральные темы отраслевиков, которые имеют для нас принципиально важное значение. Безусловно, первая из них — ЖКХ», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.

Накануне, по словам главы Подмосковья, прошел большой разговор с «Газпромом».

«На следующей неделе предложено провести совещание. У нас есть госпрограмма и концессия: работаем в партнерстве с „Газпромом“ по ключевым городским округам. Здесь наиболее ответственная, большая и масштабная работа — Солнечногорск и Воскресенск», — объяснил Андрей Воробьев.

В Московской области одновременно реализуют крупные проекты по модернизации котельных и управляющих компаний. Изжившие себя стандарты уйдут в прошлое.