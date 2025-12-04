Цифровые датчики и оперативное реагирование. Воробьев рассказал о модернизации котельных в Подмосковье

Несмотря на теплую для начала декабря погоду, в Подмосковье активно готовятся к холодам. В интервью «Комсомольской правде» губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации котельных и применении новых технологий для повышения надежности теплоснабжения.

Стабильно поступающее в дома отопление — основа безопасности и комфорта жителей зимой. В Подмосковье проводят масштабную работу по обновлению инфраструктуры, чтобы контролировать ситуацию в реальном времени.

«Для этого на всех наших котельных — их у нас 2700 — установили четыре датчика. Это температура и давление выхода и на вход — давление и температура. Мониторит эти датчики ИИ. Чат-бот выдает пуш-уведомления Центру ЖКХ, если один из четырех параметров дает сбой», — пояснил Андрей Воробьев.

Губернатор уточнил, что благодаря этому службы оперативно реагируют в случае сбоев. Новые технологии позволяют радикально сократить количество жалоб и время устранения аварий, которые происходят все реже.