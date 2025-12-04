Андрей Воробьев рассказал о модернизации электросетей в Подмосковье

Москва и Подмосковье из года в год бьют рекорды по потреблению электроэнергии. Для обеспечения стабильной работы сетей в регионе ежегодно проводят масштабные работы по их модернизации. О положительном эффекте программы губернатор Андрей Воробьев рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Работу по модернизации сетей в Подмосковье ведут совместно с Россетями и Мособлэнерго. Одно из важных направлений — обслуживание просек. Оно позволяет избежать аварийных ситуаций.

«В мае 2025-го уже на зеленую траву и зеленые деревья выпал снег. Это привело к тому, что порывы в северной части Подмосковья были очень заметны. Аварию мы устраняли неделю точно. Масштаб был очень заметен. Мы понимаем, насколько важно дополнительно предусмотреть в будущем все, что касается чистых просек, чтобы провода не подвергались воздействию природы», — сказал Воробьев.

По программе в регионе модернизируют электрические подстанции, обновляют кабели и питающие центры.

«Все это — залог стабильного электроснабжения», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что программа помогает обеспечить надежную работу электричества не только в жилых домах, но и в индустриальных парках, на предприятиях и в центрах обработки данных. Для предотвращения аварий в Московской области работают технологически оснащенные центры, которые получают данные с каждой распределительной линии.