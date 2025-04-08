Количество коек увеличат в детском медцентре Рошаля — Андрей Воробьев

Андрей Воробьев: 115 тысяч детей получат помощь в медцентре Рошаля за год

Детский медицинский центр имени Рошаля в Подмосковье вышел на проектную мощность, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным . За год около 115 тысяч детей получат помощь.

«Плюс 20-25 тысяч человек могут пройти госпитализацию, а значит, получить все необходимые высокотехнологичные виды помощи», — сказал глава Подмосковья.

Губернатор добавил, что регион тесно работает и с федеральным центром, и с Морозовской клиникой.

«И все, что касается самых передовых технологий, очень сложных случаев, врачи решают вместе коллегиально», — отметил Андрей Воробьев.

Уже нашли возможность увеличить койки, их будет 530.