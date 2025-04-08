Количество коек увеличат в детском медцентре Рошаля — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев: 115 тысяч детей получат помощь в медцентре Рошаля за год
Детский медицинский центр имени Рошаля в Подмосковье вышел на проектную мощность, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным. За год около 115 тысяч детей получат помощь.
«Плюс 20-25 тысяч человек могут пройти госпитализацию, а значит, получить все необходимые высокотехнологичные виды помощи», — сказал глава Подмосковья.
Губернатор добавил, что регион тесно работает и с федеральным центром, и с Морозовской клиникой.
«И все, что касается самых передовых технологий, очень сложных случаев, врачи решают вместе коллегиально», — отметил Андрей Воробьев.
Уже нашли возможность увеличить койки, их будет 530.
Мы не просто построили. А то, что он работает с полной нагрузкой, — это самое главное.
Андрей Воробьев
Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Глава Подмосковья, в частности, доложил президенту о масштабных проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры, а также о четырехлетней программе модернизации электроснабжения.