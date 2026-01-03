О героическом взятии турецкой крепости русскими солдатами рассказали жителям Химок

Жители Химок познакомились с историческими подробностями осады и захвата турецкого Измаила армией Александра Васильевича Суворова. Историческая лекция прошла в рамках серии патриотических мероприятий, организованных местной администрацией.

В Химках прошли образовательные мероприятия, посвященные знаменательной победе русской армии под командованием генерала Александра Суворова, одержанной в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 годов. Одним из центральных событий стала встреча в городской библиотеке № 3, участники которой подробнее ознакомились с обстоятельствами штурма турецкой крепости Измаил в декабре 1790 года.

«Значение этой победы для страны трудно переоценить. Успех под Измаилом кардинально укрепил позиции России на Черноморском направлении, наглядно продемонстрировав международному сообществу мощь и возросший авторитет империи. Это был переломный момент, определивший дальнейший ход русско-турецкой войны и заложивший основы будущего влияния в регионе», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Еще одно познавательное мероприятие мероприятие проходило на предприятии, где сотрудникам представили яркие детали той эпохи и познакомили с условиями жизни солдат и тактикой боя, применявшихся в тот период. Подобные встречи входят в комплекс мероприятий общегородской программы «Успех V единстве поколений», нацеленной на воспитание патриотизма и уважения к прошлому.

«Эта программа направлена на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и страны. Она также призвана сохранить и увековечить историческую память о великих делах предков и героев нашего времени с целью передачи ее будущим поколениям», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Галина Болотова, депутат муниципального образования, добавила, что с момента запуска программы в Химках организовано более 2000 мероприятий различной направленности, привлекающих широкий круг участников и способствующих росту гражданского сознания среди жителей округа.