Баланс, контроль и цифровое развитие. Андрей Воробьев — о 30-летии Счетной палаты Подмосковья

Контрольно-счетная палата помогает сбалансировать бюджетную политику, участвует в законотворчестве и вносит свою лепту в успех, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Особенно важны новые подходы к цифровизации и внимательный анализ ценообразования, сказал он, поздравив областную КСП с 30-летием.

«Роль Счетной палаты всем прекрасно известна. Это цифровизация и современные подходы, внимательный анализ ценообразования и новых методик. Также, безусловно, важны надзорные функции. КСП Подмосковья помогает использовать ресурсы эффективно, получать максимальную отдачу от бюджетных расходов», — сообщил Андрей Воробьев.

Задачи по контролю

В Подмосковье — заметно большой объем госзакупок, что требует публичного финансового контроля, который и осуществляется КСП.

Вместе с тем она участвует в инициативах Мособлдумы, проводит экспертизу проектов законов, проверки и аудит в сфере закупок. За ней закреплены меры по противодействию коррупции.

На протяжении последних лет заметно развивается цифровизация многих процессов. Например, на портале исполнения контрактов Подмосковья можно в режиме реального времени видеть работу всех заказчиков и поставщиков в регионе.

Кроме того, Подмосковье работает в Единой автоматизированной системе управления закупками. Это делает процесс торгов и более прозрачным, и доступным.