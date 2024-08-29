Баланс, контроль и цифровое развитие. Андрей Воробьев — о 30-летии Счетной палаты Подмосковья
Воробьев: цифровизация — важный вектор развития Счетной палаты Подмосковья
Контрольно-счетная палата помогает сбалансировать бюджетную политику, участвует в законотворчестве и вносит свою лепту в успех, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Особенно важны новые подходы к цифровизации и внимательный анализ ценообразования, сказал он, поздравив областную КСП с 30-летием.
В Доме правительства Подмосковья провели семинар-совещание «Аудит закупок: теория, практика, результаты». Участниками стали представители Счетных палат из 15 регионов России.
«Роль Счетной палаты всем прекрасно известна. Это цифровизация и современные подходы, внимательный анализ ценообразования и новых методик. Также, безусловно, важны надзорные функции. КСП Подмосковья помогает использовать ресурсы эффективно, получать максимальную отдачу от бюджетных расходов», — сообщил Андрей Воробьев.
Задачи по контролю
В Подмосковье — заметно большой объем госзакупок, что требует публичного финансового контроля, который и осуществляется КСП.
Вместе с тем она участвует в инициативах Мособлдумы, проводит экспертизу проектов законов, проверки и аудит в сфере закупок. За ней закреплены меры по противодействию коррупции.
На протяжении последних лет заметно развивается цифровизация многих процессов. Например, на портале исполнения контрактов Подмосковья можно в режиме реального времени видеть работу всех заказчиков и поставщиков в регионе.
Кроме того, Подмосковье работает в Единой автоматизированной системе управления закупками. Это делает процесс торгов и более прозрачным, и доступным.
Мы считаем, что все современное, новое, включая портал исполнения контрактов, заслуживает большого внимания.
Андрей Воробьев
Все это, добавил губернатор, позволяет видеть, как реализуются те или иные программы, а это ускоряет темп развития региона.
Подмосковной КСП — 30 лет
Губернатор поздравил Контрольно-счетную палату Подмосковья с 30-летием.
Председатель областной КСП Виктор Королихин удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского. Он возглавляет палату с 2019 года.
За это время по инициативам Счетной палаты внесли изменения в 660 законодательных и нормативных правовых актов, дали заключения более чем по 200 законопроектам.
«Лишь за прошлые 10 лет Контрольно-счетная палата Подмосковья проверила объем средств на общую сумму более двух триллионов рублей. Но главная наша задача — все-таки не выявить нарушения, а найти проблемы, которые сдерживают развитие региона», — сказал председатель КСП Виктор Королихин.
Особый акцент, по его словам, — на сообщениях жителей, которые ежедневно поступают на портале «Добродел».
Туда любой человек может написать жалобу, обращение по волнующим его вопросам. Мы ведем аналитику, самые острые проблемы включаем в план проверок.
Виктор Королихин
Отдельное внимание, добавил он, уделяют цифровизации, что очень облегчает работу. Есть доступ ко всем информационным системам Московской области.
Решение о создании контрольного подразделения при Мособлдуме приняли 30 лет назад. За это время КСП активно развивалась, став самостоятельным государственным органом, наделенным большим объемом полномочий.
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