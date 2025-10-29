«Нужные и интересные мероприятия». Волонтер из Мытищ рассказал о развитии добровольчества

Мытищинские волонтеры вышли в финал международной премии «Мы вместе». В округе организовали развитую инфраструктуру добровольчества, которую представили в рамках номинации «Территория». Ребята организуют общественные мероприятия и помогают устранять последствия ЧП даже за пределами региона, рассказал руководитель профильного подразделения управления культуры и молодежной политики Мытищ Константин Кузовков.

Подразделение перспективного развития молодежной политики и добровольчества управления культуры Мытищ занимается организацией общественных мероприятий. Это творческие конкурсы, премии и многое другое.

«Мы развиваем молодежную политику на территории округа, создаем безумное количество мероприятий, и самое главное — нужных и интересных для нашей молодежи», — рассказал Константин.

Одно из направлений ведомства — помощь людям в сложной жизненной ситуации, а также ликвидация последствий ЧП. Так, по словам Константина, активисты помогали жителям Подольска, которые в 2024 году остались без тепла из-за коммунальной аварии.

«Наши волонтеры участвовали в помощи в Подольске при ЧП. Мы с семи утра помогали, ходили по квартирам. Мы также направляли делегацию в Анапу для ликвидаций последствий разлива нефтепродуктов», — сказал Константин Кузовков.