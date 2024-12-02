«Нужны такие люди». Воробьев обратился к участникам проекта «Мы будущее. Сила смыслов»

Новое время принесло с собой новые вызовы, справиться с которыми в одиночку невозможно, поэтому сегодня так важна помощь волонтеров, активистов и участников молодежных объединений. Об этом в своем обращении к участникам проекта «Мы будущее. Сила смыслов» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что для участия в мероприятии в Доме правительства Подмосковья собрались более тысячи молодых людей. Они приехали познакомиться, пообщаться, задать свои вопросы и выслушать советы.

«Очень приятно, что приехало так много ребят, которые вовлечены в патриотическую и волонтерскую жизнь Московской области. Каждое время несет свои вызовы, вопросы и важно, чтобы были такие люди как вы, кто готов помогать и поддержать в сложной ситуации», — заявил Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что в ходе последней встречи на вопросы приехавших молодых людей ответил певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов). Воробьев подчеркнул, что беседа получилась дружеской, живой и откровенной.

«Я рад, что такие площадки для диалога, где наши ребята могут встретиться с интересными людьми, получить новые знания и найти ответы на волнующие их вопросы, пользуются популярностью», — добавил губернатор Подмосковья.

Проект «Мы будущее. Сила смыслов» — разработка Министерства информации и молодежной политики Московской области. В рамках мероприятия молодые жители Подмосковья встречаются с известными людьми из политики, бизнеса, культуры, спорта, которые делятся с собеседниками секретами своего успеха, а также рассказывают о своей гражданской позиции и любви к Родине.

Сейчас в Московской области проходит второй сезон проекта «Мы будущее. Сила смыслов». В прошлом году главными спикерами мероприятий стали официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, скрипач Петр Лундстрем, пранкеры Вован и Лексус и другие известные люди.