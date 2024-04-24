«Нужно было место, где будет безопасно семье». Американец Шуцман — о переезде в Россию | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 22:32 «Нужно было место, где будет безопасно семье». Американец Шуцман — о переезде в Россию Семья американцев перебралась в Одинцово на ПМЖ Телеканал «360»

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Уже два месяца многодетные родители из штата Канзас Джозеф с Энн ведут канал о жизни в России. Такая идея пришла к ним после переезда в Россию на ПМЖ.

Эмигрант из США Джозеф Шуцман рассказал, что многие знакомые считают его сумасшедшим из-за переезда в Россию, поскольку уверены, что страна застряла в 90-х.

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«Моя мама была уверена, что как только мы приедем, КГБ меня арестует и отправит в ГУЛАГ. Очень хороший ГУЛАГ, моя огромная благодарность ФСБ», — со смехом поделился Джозеф Шуцман.

Джозеф с юмором относиться ко всему, особенно к будущему в котором мечтает приготовить вкусный шашлык.

«Я приготовлю шашлык весной. Мы пригласим сюда друзей, сядем и приготовим шашлык. Мы обожаем шашлык — это что-то невероятное», — отметил американец.

Джозеф с Энн приехали в Россию в сентябре 2023 года — по сути, в никуда. Тут не было друзей и даже знакомых. Цель, которую поставила перед собой многодетная семья — уехать из Америки. Несмотря на то, что Канзас не либеральный штат, жить там становилось все труднее для тех, кого называют традиционной семьей.

«Большинство говорили, посмотри, Россия — не райское место. Я отвечал, что рай — в другой жизни. Я не ищу рая на земле. Мне нужно место, где будет безопасно моей семье. Где ко мне и моим детям никто не будет лезть и позволит моим детям безопасно расти в мире и согласии. Плюс русские относятся к детям как к сокровищу, это то, что мы потеряли в Америке. Мы не растим детей в заботе», — поделился Джозеф.

Особенно семье не понравилась пропаганда либеральных идей, которая начала переходить все возможные границы.

«В головы детей пытаются вложить идеологию. 5-ти летним детям говорят мы не знаем, ты мальчик или девочка, что ты сам думаешь? Это сумасшествие. У нас были знакомые, которые говорили, что у нас есть ребенок, он мальчик, но мы стараемся не использовать это слово, вы же понимаете, мы хотим, чтобы он определился сам», — с ужасом вспоминает американец.

Кроме того, жителей США беспокоит качество продуктов и уровень образования в муниципальных школах. Всех эти проблем, они уверены, что смогут избежать в России. Продукты они уже успели распробовать и даже сняли про это большое видео для канала, гуляли по торговому центру. И были в шоке от качества и цен.

«Россия интересное место. Тут столько культур, столько религий, все очень близко. Столько временных зон. Тут, наверное, сотни культур в России. Это если в общем. Но как я уже говорил, основной вопрос для нас был, как уехать из Америки и покинуть зону американского культурного влияния. Мы не хотим, чтобы Америка влияла на нас», — подытожил Джозеф.

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