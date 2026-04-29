НПО АСТА расширит штат в Воскресенске

Предприятие из Воскресенска, занимающееся разработкой и производством трубопроводной арматуры для промышленных применений, планирует увеличить количество рабочих мест на несколько десятков в ближайшие два года. Об этом сообщил учредитель предприятия и Группы компаний «Астима» Евгений Синодов.

«У нас уже сформировался хороший коллектив. Ребята освоили различные специальности, новые технологии. Но в планах компании есть привлечение дополнительных специалистов», — отметил он.

Компания заинтересована в инженерах-конструкторах и инженерах-технологах, а также в специалистах рабочих профессий.

Для подготовки кадров предприятие активно сотрудничает с колледжами Воскресенска. Студенты проходят летнюю стажировку и обучение в вечернее время. Многие молодые специалисты, прошедшие практику, успешно трудоустраиваются на предприятии после окончания колледжа.

Продукция НПО АСТА востребована в различных отраслях: пищевой, химической и нефтехимической промышленности. Основные заказчики — крупные котлостроительные компании, такие как ООО «Гермес» (Липецк), Омский завод инновационных технологий (Лаварт), завод «ЭНТРОРОС» в Санкт-Петербурге и другие предприятия.

Евгений Синодов подчеркнул, что компания работает не только по всей территории РФ, но и за рубежом. Продукция НПО АСТА пользуется спросом в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Сейчас предприятие прорабатывает возможность выхода на рынки Азии и Восточной Европы. Для этого готовятся техническая документация и специалисты, способные работать в соответствии с международными стандартами и оказывать техническую поддержку на международном уровне.