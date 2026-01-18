Новыми лыжными трассами пополнилась зимняя инфраструктура в Подольске

Жители микрорайона Климовск получили две оборудованные лыжни на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье». Трассы регулярно обслуживаются и доступны для всех желающих.

На территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» созданы две лыжни разного уровня. Первая длиной 800 метров расположена прямо на стадионе и предназначена для тренировок детей и любителей. Вторая трехкилометровая трасса проходит через живописный сосновый лес и подходит для длительных прогулок.

Коммунальные службы поддерживают трассы в рабочем состоянии.

«Мы обновляем лыжни два раза в неделю с помощью самохода „Буран“. Это позволяет обеспечивать безопасное и комфортное катание», — отметил глава управляющей компании.

Инфраструктура доступна как профессиональным спортсменам, так и любителям активного отдыха. Все трассы открыты для бесплатного посещения.