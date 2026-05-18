Новыми аппаратами УЗИ оснастили больницу в Химках

В Химкинскую клиническую больницу с начала года поступили три новых аппарата ультразвуковой диагностики. Оборудование установили в рамках программы обновления медицинской техники Московской области.

В женской консультации «Мама и малыш» на улице Родионова уже начали использовать часть нового оборудования. Одну из установок применяют для обследования пациенток в ежедневной практике. В учреждении отмечают, что обновление техники позволяет повысить точность диагностики и ускорить выявление заболеваний.

Глава городского округа Химки Инна Федотова посетила консультацию вместе с главным врачом Химкинской областной больницы Владиславом Мирзоновым. Они оценили работу обновленного отделения и условия приема пациенток. В учреждении ведут наблюдение более тысячи беременных женщин, а ежедневно помощь получают до 200 пациенток в смену. В штате работают 18 врачей, семь акушерок и две медицинские сестры.

«Новые аппараты УЗИ помогают врачам быстрее и точнее выявлять заболевания на ранних стадиях и контролировать лечение. Продолжаем делать медицину в Химках современной, доступной и качественной», — сказала глава округа Инна Федотова.

В больнице оказывают широкий спектр услуг, включая диагностику, ведение беременности, пренатальные обследования и работу дневного стационара. Также пациенткам доступна социальная поддержка.

«Современное оборудование позволяет повысить качество диагностики и сделать медицинскую помощь для жителей еще более оперативной и комфортной», — отметил главный врач Владислав Мирзонов.

Развитие системы здравоохранения продолжается в рамках Народной программы «Единой России». В прошлом году в округе обновили родильный дом и оснастили его современным оборудованием для пациентов и медицинского персонала.