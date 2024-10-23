Новым замглавы Чехова по вопросам ЖКХ назначили Александра Хабарова

В городском округе Чехов назначили нового заместителя главы муниципалитета. Александр Хабаров будет курировать в администрации направление жилищно-коммунального хозяйства.

Новый заместитель главы городского округа Чехов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Хабаров имеет опыт работы в правоохранительных органах и сфере ЖКХ.

Александр родился 20 мая 1984 года в Волгоградской области. Он окончил два высших учебных заведения по направлениям юриспруденции и экономики. Александр Хабаров служил в органах внутренних дел, а также трудился в системе жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Он также участвовал в обеспечении водоснабжением территории Донецкой Народной Республики.

На новом посту Александр Хабаров сменил Евгения Акуличева, который занимал должность с 3 июля 2023 года.

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