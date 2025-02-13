Новым заместителем главы по вопросам ЖКХ в Чехове стал Виталий Шишкин

В городском округе Чехов вступил в должность новый заместитель главы муниципального округа Виталий Шишкин. Информация о нем уже появилась на официальном сайте местной администрации.

Под контролем нового заместителя, который сменил на посту Александра Хабарова, будет находиться деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета, Муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» и Муниципального бюджетного учреждения «Экология и природопользование».

Виталий Шишкин имеет два высших образования: окончил Рязанский военный институт имени Дубынина по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство» и Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина по специальности «юриспруденция».

Ранее новый замглавы Чехова занимал должности генерального директора ООО «Винсент» и ООО «С-Энергия», был заместителем директора ЗАО «Институт социальных технологий Российской академии наук», трудился начальником отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта в управлении района Гольяново города Москвы, занимал пост директора Муниципального казенного предприятия «Водосток Спасского муниципального района», директора Муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» и заведующего различными секторами в инженерных службах города Москвы.