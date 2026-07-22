Новым председателем профсоюза Наро-Фоминской больницы назначили Филиппа Демченко

В Наро-Фоминской больнице провели внеочередную конференцию первичной профсоюзной организации, по итогам которой сформировали новый состав комитета. Руководителем организации избрали заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Филипп Демченко.

Его заместителем стала старшая медицинская сестра детской поликлиники Наро-Фоминска Наталья Литягина.

Перед обновленным профсоюзным комитетом стоят задачи, связанные не только с организацией корпоративных, культурных и спортивных мероприятий, но и с защитой интересов сотрудников, поддержкой профессиональных инициатив и созданием комфортных условий для работы.

Новый состав планирует сделать деятельность профсоюза более открытой, эффективной и ориентированной на реальные потребности коллектива.

«Профсоюз — это прежде всего люди. Его основа — доверие сотрудников, их участие в жизни организации и совместное решение важных вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы профсоюз стал надежной поддержкой для каждого работника больницы», — подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации Наро-Фоминской больницы Филипп Демченко.

В ближайшее время комитет планирует реализовать новые инициативы, направленные на укрепление командного взаимодействия, поддержку сотрудников и развитие корпоративной культуры медицинского учреждения.