Новым председателем Общественной палаты Можайска избрали Ивана Морозова

Обновленный состав Общественной палаты Можайского округа включит в себя 30 человек. Председателя уже выбрали, им стал Иван Морозов.

Собравшихся членов Общественной палаты поприветствовали глава Можайска Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов округа Лидия Афанасьева.

«Новый состав включает в себя активных граждан нашего муниципалитета. Именно эти люди станут проводниками общественных идей и гражданских инициатив, будут осуществлять контроль за важными сферами жизни», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

На заседании избрали нового председателя, Ивана Морозова, который занимается общественной работой как староста деревни Красноиншино. Благодаря инициативе Ивана деревню газифицировали и провели там интернет.

В состав Общественной палаты вошли пять комиссий: по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, по здравоохранению и социальной политике, по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, по экономическому развитию и предпринимательству, а также по противодействию коррупции и экологии. На мероприятии избрали их председателей.

Ознакомиться с составом Общественной палаты можно на сайте администрации Можайского округа.