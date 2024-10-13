Новым членам «Единой России» вручили партбилеты в Красногорске

В городском округе Красногорск состоялось вручение партийных билетов новым членам партии «Единая Россия». Пятнадцать молодых и энергичных людей присоединились к партии, сделав значимый шаг для укрепления единства единомышленников.

Это мероприятие стало знаковым для местного отделения партии, которое в текущем году достигло значительных успехов: более 200 человек стали сторонниками, а 150 — новыми членами. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов выразил уверенность, что с увеличением числа членов партии ее проекты станут более масштабными и глобальными.

Андриянов подчеркнул важность взаимной поддержки и совместной работы над достижением общих целей. Он выразил надежду, что новые члены партии будут активно участвовать в ее жизни и вносить свой вклад в развитие организации.

В завершение мероприятия всем новым членам были выражены пожелания крепкого здоровья, силы духа и уверенности в своих возможностях. Это событие стало еще одним шагом на пути к укреплению позиций партии «Единая Россия» в городском округе Красногорск.

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