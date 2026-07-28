Новым аппаратом ультразвуковой диагностики с ИИ оснастили больницу в Дубне

В женской консультации Дубненской больницы начал работать ультразвуковой аппарат премиум-класса стоимостью более 16 млн рублей. Оборудование нового поколения позволяет проводить точную диагностику и получать объемные изображения будущего ребенка.

Аппарат поддерживает современные технологии 3D- и 4D-исследований, которые позволяют получить детализированное изображение плода и оценить особенности его развития.

«Аппарат оснащен пятью датчиками для разных видов исследований — как наружных, так и внутренних. Продуманы даже детали, которые делают процедуру комфортнее для пациентов, например специальный отсек с подогревом геля», — рассказала врач ультразвуковой диагностики Елена Кошелева.

Всего в Дубненскую больницу поступили четыре новых аппарата УЗИ. Все они оснащены технологиями искусственного интеллекта, которые помогают специалистам быстрее анализировать результаты обследований. Благодаря этому время диагностики сокращается примерно на 30% без снижения качества исследования.

Оборудование приобрели по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».