Новый животноводческий комплекс в Серебряных Прудах создаст 60 рабочих мест
Подмосковный холдинг «ОСП агро» объединяет направления молочного животноводства, растение- и овощеводства, кормопроизводства, зернового хозяйства, а также пчеловодства и коневодства. Председатель комитета Государственной думы России по аграрным вопросам Владимир Кашин и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетили предприятие и оценили его достижения.
Развитие молочного производства остается одной из главных задач агропромышленного комплекса Подмосковья.
«В прошлом году в регионе было произведено около 700 тысяч тонн сырого молока. Сейчас задача — планомерно увеличивать поголовье крупного рогатого скота и производственные мощности для укрепления молочной продуктивности», — подчеркнул Владимир Кашин.
Сначала гости осмотрели строящийся молочный комплекс на три тысячи голов крупного рогатого скота в Серебряных Прудах. Проект реализуют на базе сельскохозяйственного предприятия «Нива». Производство должно выйти на проектную мощность в 32 тысячи тонн молока ежегодно ко второму кварталу следующего года. Предприятие создаст 60 рабочих мест.
«Молочная отрасль — одна из приоритетных, для хозяйств предусмотрено льготное кредитование под 7,4% годовых, также доступны различные меры субсидий — в этом году на поддержку племенного молочного животноводства выделено более 927 миллионов рублей», — сообщил Сергей Двойных.
До 2028 года в Подмосковье введут в эксплуатацию 14 молочно-товарных ферм. Действующие предприятия применяют в животноводстве автоматизированные технологии, а также регулярно модернизируют процесс производства.
В рамках поездки делегация также оценила промежуточные результаты уборочной кампании.
На полях агрохолдинга убрали 76% посевных площадей — с полутора тысяч гектаров собрали 8,7 тысячи тонн пшеницы.
Полученное зерно перерабатывают на собственных заводах холдинга, обеспечивая кормовую базу для животноводческих хозяйств.