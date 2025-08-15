Новый животноводческий комплекс в Серебряных Прудах создаст 60 рабочих мест

Подмосковный холдинг «ОСП агро» объединяет направления молочного животноводства, растение- и овощеводства, кормопроизводства, зернового хозяйства, а также пчеловодства и коневодства. Председатель комитета Государственной думы России по аграрным вопросам Владимир Кашин и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетили предприятие и оценили его достижения.

«В прошлом году в регионе было произведено около 700 тысяч тонн сырого молока. Сейчас задача — планомерно увеличивать поголовье крупного рогатого скота и производственные мощности для укрепления молочной продуктивности», — подчеркнул Владимир Кашин.

Сначала гости осмотрели строящийся молочный комплекс на три тысячи голов крупного рогатого скота в Серебряных Прудах. Проект реализуют на базе сельскохозяйственного предприятия «Нива». Производство должно выйти на проектную мощность в 32 тысячи тонн молока ежегодно ко второму кварталу следующего года. Предприятие создаст 60 рабочих мест.

«Молочная отрасль — одна из приоритетных, для хозяйств предусмотрено льготное кредитование под 7,4% годовых, также доступны различные меры субсидий — в этом году на поддержку племенного молочного животноводства выделено более 927 миллионов рублей», — сообщил Сергей Двойных.

До 2028 года в Подмосковье введут в эксплуатацию 14 молочно-товарных ферм. Действующие предприятия применяют в животноводстве автоматизированные технологии, а также регулярно модернизируют процесс производства.