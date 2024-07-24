Новый жилой корпус для студентов МГИМО построят в 2025 году в Одинцове

Главгосстройнадзор Московской области известили о начале возведения общежития для студентов первого филиала МГИМО в Одинцове. Завершить строительство планируется во втором квартале 2025 года.

Как пояснили в ведомстве, здание построят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы за счет средств подмосковного бюджета.

По проекту в четырехэтажном здании смогут жить 159 студентов. Всего предусмотрено 79 двухместных комнат площадью 26 квадратных метров. Все комнаты оборудуют санузлами и кухнями.

На первом этаже здания разместятся кабинеты работников общежития, пост охраны и небольшой буфет, вспомогательные помещения для обслуживающего персонала, кабинеты врачей и медицинский изолятор с отдельным входом.

На каждом жилом этаже расположат комнаты бытового обслуживания.

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