Новый жилой комплекс построят в рабочем поселке Заречье в Одинцовском округе

Возведение жилого комплекса Skolkovo ONE продолжается в рабочем поселке Заречье Одинцовского округа. Компания IKON Development завершила установку светопрозрачных конструкций в трех корпусах.

В девятиэтажных корпусах установлены панорамные окна, которые обеспечивают максимальный обзор и естественное освещение, пропуская больше солнечного света. Элегантность фасадам жилых домов придают такие детали, как арки, колонны и французские балконы с окнами в пол. Все створки оборудованы стопорами для предотвращения полного открытия и обеспечивают безопасность детей.

Параллельно продолжаются фасадные работы, устройство внутренней инженерии и отделка мест общего пользования, а также благоустройство территории.

Жилой комплекс относится к проекту бизнес-класса, в его составе возведут 16 монолитно-кирпичных корпусов, в подъездах обустроят большие светлые лобби с высокими потолками и зоной ресепшн.

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