Новый жилой комплекс построят в Домодедове к сентябрю

Фото: Главгосстройнадзор МО

Жилой комплекс «Космос» начали возводить в Авиационном микрорайоне в Домодедове в 2022 году. Завершить работы планируют к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, готовность объекта сейчас составляет 80%. Там уже смонтировали фундамент, несущие части, выложили стены и обустроили кровлю. Подрядчик продолжает отделку помещений и фасадные работы.

Общая площадь домов ЖК превысит 126 тысяч квадратных метров. Туда смогут переехать 1794 семьи.

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