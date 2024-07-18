Сегодня 17:30 Новый жилой комплекс построят в Домодедове к сентябрю Фото: Главгосстройнадзор МО
Жилой комплекс «Космос» начали возводить в Авиационном микрорайоне в Домодедове в 2022 году. Завершить работы планируют к сентябрю.
Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, готовность объекта сейчас составляет 80%. Там уже смонтировали фундамент, несущие части, выложили стены и обустроили кровлю. Подрядчик продолжает отделку помещений и фасадные работы.
Общая площадь домов ЖК превысит 126 тысяч квадратных метров. Туда смогут переехать 1794 семьи.
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