Новый жилой комплекс построят на Спортивной улице в Шатуре

В Шатуре построят новый жилой комплекс на Спортивной улице за МФЦ. На площади в два гектара расположится девятиэтажный дом на 273 квартиры.

В новый комплекс переедут из аварийных домов 605 жителей. Дом будет состоять из двух корпусов, в которых расположатся однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и несколько четырехкомнатных квартир.

Строители начали забивать сваи котлована. Ежедневно на площадке трудятся около 30 рабочих. Их число будет расти.

«Поставил задачу максимально быстро увеличить на площадке количество людей и необходимой техники — летом и ранней осенью каждый день на стройке на вес золота», — рассказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Новый комплекс поможет решить задачу переселения людей из аварийного жилья. Территорию дома благоустроят, предусмотрят парковочные зоны и детскую площадку.