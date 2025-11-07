Новый завод сыров с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей построят в Дмитрове

Новый завод построят на территории индустриального агропарка «Сырная долина» в Дмитрове. В проект инвестируют 1,5 миллиарда рублей. Там ежегодно будут выпускать 4,5 тысячи тонн сыра.

Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, на новом заводе «Звезда Подмосковья» будут выпускать 4,5 тысячи тонн сыра и 14,6 тысячи тонн сухой деминерализованной сыворотки в год. На площади 2,5 гектара создадут 135 новых рабочих мест. Готовность объекта уже достигла 80%.

В агропарке уже работает завод «СЫРОВАР», где находится самый большой в регионе роботизированный склад созревания твердых сыров. Там выпускают продукцию под торговыми марками Parmente и Palermo. Общая мощность агропарка после реализации всех проектов превысит 18 тысяч тонн в год.

«Реализация проекта будет способствовать развитию молочной отрасли региона и увеличению объемов производства качественной молочной продукции. Новое производство укрепит позиции Подмосковья на рынке сыроваренной продукции», — отметили в министерстве.